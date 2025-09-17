Calletti, Outes y Vega votarán en defensa de las universidades y del Hospital Garrahan

En una nueva mega sesión del Congreso, la oposición intentará revertir los vetos presidenciales que afectan el financiamiento de las universidades públicas y la declaración de emergencia en el Hospital Garrahan, el único centro de alta complejidad pediátrica del país.

La diputada nacional por Salta, Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal, confirmó en FM Aries que ella y sus pares salteños, Pablo Outes y Yolanda Vega, votarán a favor de las universidades y en contra del veto presidencial. “Siempre sostuve mi compromiso con la educación pública superior y voy a mantener mi palabra”, aseguró.

Respecto al Hospital Garrahan, señaló la trascendencia del centro para la salud infantil de todo el país. “Miles de niños de todas las provincias dependen de sus servicios, y la diferencia entre poder derivarlos o no puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Más del 60% del personal del Materno Infantil de Salta se formó allí”, explicó.

Por último, rechazó las críticas del Gobierno sobre supuestos riesgos fiscales. “Es mentira que defender la universidad pública o el único hospital de alta complejidad pediátrica implique un desequilibrio económico. No se puede ser tan cruel de recortar recursos destinados a niños, personas con discapacidad o jubilados”, señaló.