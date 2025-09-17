Causa Libra: Servini no continuará frente al caso y la causa pasará a manos del juez Martínez de Giorgi

La causa que investiga la presunta estafa con la criptomoneda Libra, en la que están involucrados el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, cambiará de juez. La magistrada María Servini se declaró incompetente y, por resolución del juez Ariel Lijo, el expediente fue derivado a Marcelo Martínez de Giorgi, quien ya tramita una causa conexa contra la secretaria general de la Presidencia.

"Advirtiendo las medidas de prueba que fue desarrollando el Fiscal Federal, estimo que la situación varió y existe una mancomunidad probatoria que exige la tramitación conjunta de ambos actuados", fundamentó Lijo en su decisión. Sin embargo, no está asegurado que Martínez de Giorgi acepte el caso: en el pasado había rechazado la conexidad. Si mantiene esa postura, la Cámara Federal deberá definir qué magistrado seguirá al frente.

Más allá del traspaso, la investigación continuará bajo la órbita del fiscal Eduardo Taiano. En la causa figuran además de los hermanos Milei, Julian Peh y Hayden Mark Davis, vinculados al lanzamiento de Libra; Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, organizadores del evento Tech Forum; y Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores.

En paralelo, la comisión investigadora del Congreso avanza en su propio proceso. Le envió a Javier Milei un cuestionario con nueve preguntas sobre su rol en la promoción de Libra, pero el mandatario no respondió en el plazo fijado. Según fuentes parlamentarias, el organismo que preside Maximiliano Ferraro podría extender el tiempo de espera hasta el lunes, atendiendo la investidura presidencial.

Karina Milei, en tanto, deberá definir en los próximos días si concurrirá personalmente al Congreso o si recibirá en su despacho a cinco representantes de la comisión. La funcionaria no puede ignorar la convocatoria y tiene hasta el miércoles para contestar.

La derivación de la causa y la presión política del Parlamento mantienen a los hermanos Milei en el centro de una trama judicial y legislativa que promete nuevos capítulos en los próximos días.