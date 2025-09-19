Temperaturas altas y alerta roja: Salta intensifica la prevención de incendios

Ayer por la tarde alrededor de las 14:15 hs. se detectó a través de video vigilancia un incendio en el campo militar, por lo que dotaciones de bomberos se apersonaron para hacer frente al foco ígneo.

Ignacio Vilchez, subsecretario de Defensa Civil, comentó a CNN Radio Salta que el incendio pudo ser controlado tras 3 horas de trabajo en el predio, del cual participaron múltiples dotaciones, quedando como saldo 90 hectáreas afectadas sin daños a terceros, viviendas o animales.

Sobre las causas del siniestro, explicó: “Entiendo que el Ejército hará la investigación correspondiente porque fue dentro de su predio, lo que hacemos nosotros es acudir y hacer la coordinación de emergencia”.

Consultado si la mano del hombre tiene incidencia en los incendios, expresó que a su entender ya incide al 100%: “Otra forma natural generalmente esta arraigada a la actividad eléctrica y en Salta no hay durante el invierno, y me acerco cada vez más al 100%, a nivel país se habla del 95%”.

“La mano del hombre ya incide al 100%”.

Si bien la temporada transcurre con similitud a la anterior, 850 hectáreas fueron víctimas del fuego en Valle de Lerma, mientras que sube a 1.450 las registradas en el interior, pero advirtió Vilchez que todavía quedan octubre y noviembre como meses de alerta.

Informó que la provincia se encuentra en alerta roja en niveles extremos, sobre todo este fin de semana que se prestarán temperaturas que superarán los 30°C.

“Trabajamos mucho en que la gente no prenda fuego, si no prende, no vamos a tener problemas”.

Actualmente cuentan con más recursos que en 2022 cuando los focos ígneos afectaron de manera importante, lo cual fue un punto de inflexión: “Se incorporó recursos, camiones, cisternas, gente a la Brigada lo cual fue bueno este año con una proyección de incorporar más. Estamos creciendo de forma escalonada, la idea y la proyección a futuro es hacer bases en el interior, pero está en proyecto” finalizó.