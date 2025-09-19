Elecciones en Morillo: "Ojalá el intendente electo pueda continuar lo que venimos haciendo"

Novedad que compartió InformateSalta en las últimas horas fue que un solo frente electoral se registró para participar de las elecciones de Intendente y Convencionales Municipales de Rivadavia Banda Norte, con los comicios realizándose el 16 de noviembre próximo.

“Primero los salteños” se denomina el frente registrado que está integrado por los siguientes partidos políticos: Partido Identidad Salteña – País; Partido Primero Salta; Partido del Trabajo y la Equidad; Partido Frente Salteño, Memoria y Movilización Social, Unión Victoria Popular; Movimiento Libres del Sur; Partido FE, Partido Autonomista; Federal Alternativo Regional Organizado – Faro y Partido SI Salta Independiente.

Al respecto de este frente, InformateSalta estuvo charlando con Marcelo Córdova, interventor de Morillo quien resaltó que serán unas elecciones importantes, anhelando que, quien sea electo por los ciudadanos, pueda continuar con el desarrollo de obras que mejores su calidad de vida.

Primeramente, Córdova resaltó que, más allá de este único frente, no se puede descartar que por fuera participen de la contienda candidatos de otras listas, sean del Partido de la Victoria, de La Libertad Avanza u otros.

No obstante y sobre el frente Primero los Salteños, destacó que “seguramente participarán algunos candidatos de la zona contenidos por este espacio, seguro habrá una disputa electoral interesante en noviembre”.

Dicho esto se mostró expectante porque, quien sea electo, prosiga con las mejoras que vienen realizando en la zona. “Ojalá que pueda haber una continuidad de lo que venimos haciendo, que la persona electa por Rivadavia Banda Norte, pueda continuar lo que venimos haciendo, focalizados en el acceso al agua y la infraestructura”, ponderó.

Aquí recordó que han venido trabajando en obras hídricas para dotar de agua a las comunidades, como ser en pozos someros en parajes alejados, sin olvidarse del adoquinamiento de las calles que están procurando, para evitar los anegamientos por el barro en las épocas de lluvia.

"Muchas comunidades, que antes recibían agua del camión aguatero, ahora tiene la posibilidad de abrir un grifo en sus casas"