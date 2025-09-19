Una fuerte tormenta de granizo asustó y azotó varias zonas de Rivadavia Banda Norte

Una fuerte tormenta con granizo, acompañada de vientos y abundante lluvia, azotó durante las últimas horas a parajes de Rivadavia Banda Norte, causando importantes daños en viviendas y campos, y dejando a su paso calles anegadas y cuantiosos daños materiales.

El fenómeno climático, que se registró principalmente entre la noche del miércoles y la tarde del jueves, afectó a varios sectores de la zona, dejando un registro de alrededor de 180 milímetros de agua, según cálculos de los propios lugareños y conductores que se vieron sorprendidos por la intensidad del temporal.

Los parajes Los Baldes, La Entrada y Hickman fueron los más afectados por la fuerza del granizo y la intensa lluvia. En zonas como La Entrada y El Refugio, la tormenta provocó la muerte de animales de corral como chivos, pollos y chanchos.

Además, según informó El Tribuno, los fuertes vientos y el granizo ocasionaron daños en la infraestructura de viviendas, como el destechado de habitaciones y la caída de paredes, lo que provocó que colchones y otros enseres se mojaran por completo.