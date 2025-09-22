Denuncia que su perro murió tras la lesiones que le causaron los vecinos

Fue en la localidad de General Mosconi donde la propietaria de un perro se lamentó que el mismo murió luego de luchar contra las secuelas de golpes y lesiones que, según denunció, una familia se los habría ocasionado para separarlo de su mascota en un momento de pelea entre animales.

¿Qué pasó? Norma es el nombre de la denunciante quien, en declaraciones que replicó el medio Mosconi TV Color, comentó que esta situación tuvo lugar el pasado 26 de agosto, cuando su perro pitbull se escapó de su casa y terminó confrontando al can de una casa vecina.

En su relato, contó que su perro siempre estuvo encerrado en su casa pero, en un descuido donde quedó la puerta abierta, el perro salió y atacó a un perro de la casa vecina, a la cual supo entrar. Fue en esas circunstancias que, intentando separarlos, los dueños del animal atacado decidieron defenderlo y propinaron supuestos golpes al pitbull.

“Cuando escuché los gritos salí, ellos lo agarraron, le pegaron, lo lincharon como se les dio la gana”, aseveró la denunciante sumando que al pitbull “le pegaron con un palo, con una pala, con un cuchillo, lo lincharon como quisieron, él no tenía la culpa; podrían haberme ayudado a sacarlo, a separarlo”.

La mujer dijo que el pitbull resultó con muchas heridas, trasladándolo varias veces hasta Tartagal para que reciba atención veterinaria, con inyectables y tratamientos, “pero no resistió”, dijo sobre la muerte del can, hace pocos días, tras lo ocurrido en aquella situación.