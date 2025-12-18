¿Cómo afectan los fuegos artificiales a los chicos con TEA?: "Les duele y hace daño"

Desde crisis de llanto prolongadas hasta episodios de autoagresión, el uso de pirotecnia sonora sigue siendo un problema serio para niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias. En diálogo con InformateSalta, Luis González, referente de TGD Padres TEA en Salta, explicó por qué los fuegos artificiales de alto impacto sonoro pueden resultar profundamente dañinos y volvió a pedir conciencia social durante las celebraciones.

"Lo que para nosotros es un sonido fuerte, para ellos puede sentirse entre dos y cinco veces más intenso"

“La mayoría de las personas dentro del espectro autista tienen dificultades sensoriales. Perciben el mundo de una manera diferente y lo que para nosotros es un sonido fuerte, para ellos puede sentirse entre dos y cinco veces más intenso”, explicó González.

Según detalló, no se trata solo del ruido de las explosiones. “A muchas personas con TEA les genera rechazo incluso el olor a pólvora, les resulta nauseabundo. En los chicos con hipersensibilidad, el ruido provoca un zumbido muy fuerte en los oídos, no es solo molestia: les duele, les hace daño”, remarcó.

Crisis, miedo y aislamiento durante las fiestas

Las consecuencias pueden ser graves. González contó que muchos chicos atraviesan crisis de llanto que pueden durar hasta una hora o más, mientras que aquellos que no tienen lenguaje pueden reaccionar con autoagresiones al no poder expresar lo que sienten. “Hay familias que brindan a las doce y se encierran en un cuarto o en el baño. Otras, si tienen la posibilidad, se van al campo para pasar las fiestas”, relató.

"No se trata de quitarle la alegría a nadie, sino de compartirla de una forma que incluya a todos”

En ese sentido, aclaró que el reclamo no apunta a una prohibición total de la pirotecnia. “No estamos en contra de los fuegos artificiales, estamos en contra de la pirotecnia de alto impacto sonoro. Buscamos combatir el ruido, no la luz”, subrayó.

Una problemática que va más allá de las fiestas

González también advirtió que el problema del ruido no se limita a Navidad y Año Nuevo. “La batalla es sonora los 365 días del año. Una moto con escape libre o un caño de escape sin silenciador también afecta muchísimo a los chicos con TEA”, señaló.

“La batalla es sonora los 365 días del año"

A pesar de eso, destacó que en los últimos años hubo una merma en el uso de pirotecnia ruidosa y valoró el trabajo conjunto con distintos organismos para avanzar en alternativas más amigables.

Acciones y campañas en Salta

En el marco de estas iniciativas, TGD Padres TEA en Salta impulsa actividades de concientización y propuestas inclusivas. “Vamos a hacer una movida con pirotecnia amigable, luces y burbujeros. Los chicos se pueden divertir de otra manera, sin bombas de estruendo”, explicó González, al referirse a un encuentro previsto para mñanaa, viernes 19 de diciembre, en el Parque San Martín junto a bomberos, fuerzas de seguridad y organizaciones que trabajan con personas con discapacidad.

Además, destacó el trabajo articulado con el Ministerio de Seguridad, la Policía, Bomberos y comerciantes, que permitió retirar del mercado más de 30 artículos de alto impacto sonoro y avanzar hacia una futura reglamentación de la ley vigente. “Esto es un piso, no un techo. Vamos a seguir aprendiendo y ajustando para reducir cada vez más el ruido”, afirmó.

Desde las familias insisten en un mensaje claro: elegir fuegos artificiales sin ruido no es solo una opción, sino un acto de empatía. “Cuando bajamos el ruido, les permitimos a muchos chicos vivir las fiestas sin miedo. No se trata de quitarle la alegría a nadie, sino de compartirla de una forma que incluya a todos”, concluyó González.