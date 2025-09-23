Hasta mañana te podés inscribir como guardavida 2025/2026

La Agencia Salta Deportes de la Municipalidad, comunica que las inscripciones para cubrir el cargo de guardavidas para la temporada estival 2025/26 cierran este miércoles, 24 de septiembre.

Los interesados pueden registrarse en el Centro Cívico Municipal (CCM) de 9 a 13.

Se busca garantizar la seguridad y comodidad de los salteños que disfruten de las piletas municipales en la temporada de verano que se avecina.

Se requiere contar con personal sumamente capacitado, ya que de esta manera la Agencia se asegura que el paso de los ciudadanos por los natatorios sea seguro.

Los requisitos que deben cumplir los interesados son los siguientes: