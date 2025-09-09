Se oficializó la creación de la Unidad de Administración de Mercados Municipales

El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta aprobó la Ordenanza Nº 16.412, mediante la cual se crea la Unidad de Administración de Mercados Municipales (UAMM), un ente descentralizado con autonomía administrativa, financiera y operativa, encargado de la gestión de los mercados y mercaditos de la capital.

La creación quedó oficializada con la promulgación en el Boletín Oficial. La medida busca garantizar una administración sostenible, equitativa y competitiva, velando por el cumplimiento de las normas sanitarias, comerciales y de seguridad. La UAMM estará dirigida por un Director Ejecutivo con rango de secretario, designado por el Departamento Ejecutivo Municipal por un período de cuatro años, renovable por única vez.

Entre las principales responsabilidades del nuevo organismo se destacan:

Otorgar, renovar y revocar permisos o concesiones a través de concursos públicos.

Fiscalizar el cumplimiento normativo en materia sanitaria, bromatológica y de seguridad.

Planificar y ejecutar mejoras de infraestructura en los mercados y mercaditos.

Promover la inclusión de pequeños productores y comerciantes, garantizando diversidad de oferta y evitando la concentración de actividades.

Administrar recursos económicos con transparencia y realizar auditorías periódicas.

Crear nuevos espacios comerciales, de forma autónoma o en convenio con otras instituciones.

Informar semestralmente al Concejo Deliberante sobre su gestión.

Asimismo, la ordenanza establece que la UAMM tendrá la obligación de publicar en la web de la Municipalidad la nómina de permisionarios y concesionarios, como medida de transparencia.



La norma también prevé la creación de un Consejo Consultivo de Mercados, órgano ad honorem de participación ciudadana, integrado por representantes del Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante, puesteros y establecimientos incluidos en la gestión. Este cuerpo tendrá funciones de asesoramiento, supervisión de concesiones y propuestas de mejoras en la gestión y servicios.

Los establecimientos que pasan a estar bajo la órbita de la UAMM son:

Mercado San Miguel

Mercadito Evita

Mercadito Patio de la Empanada

Mercadito El Fogón de los Trabajadores

Mercadito Belgrano

Con la entrada en vigencia de la ordenanza, se derogaron normas previas que regulaban la materia, con el objetivo de unificar y modernizar la gestión de los mercados municipales.