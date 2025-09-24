Qué se sabe de Thiago Medina internado en terapia intensiva tras el accidente

Thiago Medina protagonizó hace más de una semana un siniestro vial en moto en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. Desde entonces permanece internado en terapia intensiva, con respirador y sedado, en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue intervenido quirúrgicamente dos veces.

De acuerdo con la investigación, el cruce donde se produjo el choque tenía poca señalización, lo que podría haber contribuido al impacto, y forma parte de la investigación en curso.

Continúa el pronóstico reservado

Camila, una de las hermanas de Thiago, compartió en Instagram la actual situación del exparticipante de Gran Hermano. “Se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar”, detalló.

La historia que subió hoy la hermana de Thiago Medina

“Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión. Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia. El pronóstico es reservado. Pedimos más que nunca fuerzas, y seguir orando por él”, amplió Daniela para precisar el estado de salud de su ex. De esta manera, se aclaró que el joven sigue con los pulmones comprometidos debido al accidente en moto que sufrió hace una más de una semana.

¿Qué es la atelectasia?

El cuadro que afecta a los pulmones de Thiago Medina denominado atelectasia es el colapso de una parte del pulmón, o la pérdida de aire en los pequeños sacos alveolares, lo que impide el intercambio de oxígeno.

Las causas más comunes son la obstrucción de las vías respiratorias, por ejemplo por moco -como en el caso del exparticipante de Gran Hermano-, o debido a presión externa sobre el pulmón.

Los síntomas pueden incluir dificultad para respirar, tos o dolor en el pecho, aunque a menudo la atelectasia no presenta signos claros. El diagnóstico se realiza mediante radiografías o tomografías computarizadas.