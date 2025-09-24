Milei buscó la foto con Messi en Nueva York, pero el astro argentino se negó

La visita de Milei a Nueva York dejó un trasfondo político y fútbolistico, es que en paralelo a su encuentro con Trump y su participación en la Asamblea General de la ONU, el presidente argentino intentó conseguir una foto con Lionel Messi quien esta noche juega con Inter Miami frente a New York City FC.

De acuerdo al medio DobleAmarilla la gestión llevaba casi 20 días en marcha, pero Messi se mantuvo en su postura de no involucrarse en política.

"La Pulga" argumentó que su agenda estaba enfocada en el partido y en dejar la ciudad inmediatamente después, además de remarcar que evita involucrarse en cuestiones políticas. En el entorno del futbolista explicaron que la proximidad de los comicios en Argentina hacía evidente el uso electoral de la imagen, algo a lo que Leo nunca estuvo dispuesto. De hecho, trascendió que la insistencia generó cierto malestar en la familia del jugador.

El periodista Jorge Rial, en su cuenta de X, sostuvo que “hay mucho enojo en el entorno de Messi por la presión de Milei”, y recordó que, paradójicamente, el mandatario no participó en la cumbre conjunta entre FIFA y Conmebol celebrada en la misma ciudad.