Cayó un objeto extraño del cielo y todo se iluminó en el Chaco: ¿qué fue?

Puerto Tirol, Chacho, se vio revolucionado el día jueves por la tarde, luego de que un objeto volador no identificado cayero del cielo e impactara en un campo de la zona rural conocida como Ex Campo Rossi. El artefacto quedó parcialmente enterrado y provocó alarma entre los vecinos, mientras las autoridades tabajaban en el lugar.

Cabe señalar que el impacto en el lugar generó un pequeño cráter en el suelo, lo que reforzó la preocupación inicial de los habitantes de la zona. Por prevención, en ese momento, el área fue acordonada y se convocó al Departamento de Bomberos de la Policía Metropolitana, que inició tareas para descartar riesgos de explosión o toxicidad.

Tras un par de horas del hecho, este viernes, la Jefatura de Policía del lugar, confirmó a través de un informe, que el objeto hallado en la zona de Campo Rossi, en Puerto Tirol, corresponde a la vaina de un tanque de combustible de un cohete espacial, utilizado para transportar hidracina, sustancia altamente tóxica.

Dicho informe fue brindado tras la comunicación del Jefe de Policía con el Comodoro Rubén Lianza, director del Centro de Investigación Aeroespacial (CIAE) de la Fuerza Aérea Argentina, publicó Datachaco.

Recomendaciones desde el Centro de Investigación Aeroespacial

Perimetrar el área debido al riesgo que representa el polvo que desprende la fibra de carbono del material. Advertir a la población sobre la posible aparición de otros restos, ya que estos tanques suelen caer sin control en más de un ejemplar.

Esperar la llegada de una comisión especializada de la Fuerza Aérea, que arribará durante la jornada del viernes para efectuar la remoción de la chatarra espacial.