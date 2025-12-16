Las jugueterías esperan un repunte para la Navidad

Tras un año complejo para la industria nacional, las jugueterías apuestan a las fiestas de fin de año para reactivar parcialmente el consumo, en un contexto marcado por precios estables pero con expectativas moderadas de ventas.

De cara a la Navidad 2025, el sector proyecta un movimiento contenido, condicionado por la competencia de productos importados y la presencia de canales informales, que impactaron de lleno en la actividad durante los últimos meses. Aun así, los comercios confían en que las celebraciones permitan amortiguar la caída registrada a lo largo del año.

En este escenario, jugueterías tradicionales, locales especializados en primera infancia, librerías con sector infantil y cadenas nacionales impulsan distintas estrategias comerciales para atraer a los consumidores, con promociones sobre artículos seleccionados y facilidades de pago.

Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) advirtieron que el sector atraviesa un momento delicado y señalaron que muchos comercios están trabajando con “precios por debajo de lo sostenible”, una situación que se repite en varios rubros y que también se refleja en las ventas navideñas.

A pesar de las dificultades, la entidad destacó que es posible encontrar opciones accesibles para regalar. Entre las propuestas más económicas se incluyen sets de masas para modelar, packs de bloques, autos de plástico, torres apilables para la primera infancia, naipes y baldes de playa con pala y rastrillo, con precios que parten desde los $3.000.