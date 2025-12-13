Sale de Argentina el primer embarque de trigo a China

COFCO International está cargando el primer embarque comercial a granel de trigo argentino con destino a China, lo que marca la apertura de un nuevo flujo de comercio entre ambos países. La carga se está realizando en la terminal portuaria de COFCO International en Timbúes, Argentina.

El buque MV Shandong Fu Yi partirá por el Río Paraná, completará carga en el Puerto Quequén, en la provincia de Buenos Aires, y luego navegará hacia China con aproximadamente 65.000 toneladas métricas de trigo destinadas a la industria molinera.

El presidente Javier Milei hizo llegar sus felicitaciones a través de su oficina.

COFCO International es uno de los más importantes exportadores de granos y procesos agroindustriales en Argentina. Opera silos, plantas y terminales portuarias para originar, procesar y embarcar soja, maíz, trigo y productos relacionados para el mercado interno y global.