Las ventas 0KM superan las expectativas para diciembre

Las bajas ventas de autos 0 km en noviembre generaron una especial expectativa por los resultados que se puedan alcanzar este mes, que históricamente es el peor período de cada año para patentar autos nuevos ante la inminencia del cambio de año.

En el sector automotor, las proyecciones que se hicieron al comenzar diciembre establecían un objetivo que podía llegar a 23.000 unidades en total, incluyendo vehículos pesados, con unos 21.000 autos particulares y pick-ups.

La referencia, si bien es baja, se corresponde con la estacionalidad del mes pero también en esa contracción de ventas que se fue mostrando entre septiembre y noviembre, que obligó a las marcas a bajar la expectativa de vender casi 650.000 autos en todo el año y recalcular 2025 en torno a los 610.000.

Esa proyección fue cautelosa por el escenario descripto, pero con 8 días de operaciones de diciembre, ya se habían registrado más de 9.300 autos y vehículos comerciales livianos, lo que anima a pensar que se superarán los 22.000 patentamientos en estos segmentos.

Si bien es una muestra parcial, otra vez Volkswagen está por delante de Toyota en ese primer corte del viernes pasado, en el que ya se computa el primero de los tres feriados que tendrá diciembre.