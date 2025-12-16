El vino salteño cierra el 2025 con alta calidad pero con una rentabilidad afectada

Al cierre del 2025, el sector vitivinícola de Salta realizó su balance ponderando un escenario de contrastes, de una producción de excelencia técnica, frente a una realidad macroeconómica compleja.

Es que mientras las bodegas celebran la calidad obtenida y el posicionamiento de las etiquetas locales en el mercado, el sector se mantiene expectante ante la necesidad de una mejora en la competitividad para el 2026, buscando equilibrar los costos de producción con los precios de venta.

Así lo comentó Marcos Patrón, vicepresidente de la Asociación de Bodegas de Salta, quien hizo el cierre del año destacando que, aunque fue un periodo muy bueno en términos de producción, lo económico presentó serios desafíos, con un incremento de los insumos dolarizados que superó los índices inflacionarios, sumado a la desventaja geográfica de la provincia. "Nuestra provincia, al estar tan alejada de los puertos, genera un plus a los costos de producción que no lo tienen en otras zonas", detalló.

Además, la rentabilidad del sector se vio especialmente golpeada por una sobreoferta de vino en el mercado interno, producto de excedentes que no pudieron destinarse a la exportación. Así, Patrón señaló que esta situación impidió que los precios del producto final acompañaran el ritmo de los costos: "Hay una sobreproducción de vino que no se ha podido exportar y hoy tenemos una sobreoferta aquí en el país", reconoció a InformateSalta.

Esta dinámica de mercado generó una brecha de competitividad, donde las bodegas de menor escala son las más perjudicadas frente a las grandes empresas pues, según el directivo, las bodegas con mayor estructura financiera tienen la posibilidad de realizar promociones agresivas que las medianas y chicas no pueden sostener, afectando directamente su rentabilidad, a pesar de que Salta sigue siendo la provincia que más exporta en relación a lo que produce.

De calidad

Pese a lo financiero, el aspecto técnico sigue siendo motivo de orgullo, ya que el vino salteño continúa elevando sus estándares de calidad año tras año, ya que Patrón destacó que las etiquetas locales han logrado incluso superar a los clásicos mendocinos en competencias internacionales. "Hemos tenido vinos salteños que se han posicionado mejor incluso que algunos vinos mendocinos en la uva Malbec, que es la insignia de Mendoza", subrayó con entusiasmo.

El vicepresidente de la Asociación afirmó que este progreso en la calidad es una tendencia que no se detendrá, impulsada por instituciones que premian el trabajo en los Valles Calchaquíes. "Cada año que pasa hay más vinos premiados, aparte del Torrontés que es nuestro varietal insignia", remarcó, señalando que la búsqueda de la excelencia técnica sigue siendo el norte del sector más allá de los vaivenes de la economía.

Finalmente, de cara al 2026, las expectativas están puestas en el clima y en el inicio de la vendimia, junto al deseó de una "cosecha en paz" y que las variables macroeconómicas finalmente se traduzcan en medidas concretas para la producción. "Esperamos que la expectativa, lo que se viene generando con el gobierno, se haga realmente efectivo y lo veamos todos en la producción y en los trabajadores", concluyó respecto al año que comienza.