Por irregularidades en el comedor, cesantearon a la directora de escuela

El Gobierno de la Provincia resolvió aplicar la sanción de cesantía a S.G.P directora interina de la Unidad Educativa Nº 4168, dependiente de la Dirección General de Educación Primaria.

La decisión se tomó luego de un sumario administrativo iniciado en 2023, a partir de informes de la Supervisión de Educación Primaria y Educación Inicial. Dicho proceso, autorizado por la Resolución Nº 357/2023, concluyó en que la funcionaria incurrió en faltas graves durante el ejercicio de sus funciones, vinculadas a incumplimientos tanto del Reglamento General de Escuelas (Decreto Nº 4251/1969) como del Reglamento de Funcionamiento de los Comedores Escolares (Resolución 2356/2004).

El decreto especifica que la conducta de S.G.P vulneró el artículo 217 incisos 3) y 11) del reglamento escolar y los incisos 1), 2), 3), 9) y 10) de la normativa que regula los comedores escolares.

Asimismo, se resaltó que el procedimiento sumarial respetó las garantías del debido proceso, otorgando a la agente la posibilidad de formular descargo, presentar pruebas y realizar alegatos. La Fiscalía de Estado, a través del Dictamen Nº 158/2025, avaló la sanción y recomendó la emisión del acto administrativo correspondiente.

De esta manera, quedará desvinculada de manera definitiva del sistema educativo provincial y la medida será registrada en su legajo personal por la Dirección General de Personal del Ministerio de Educación.