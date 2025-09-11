Destituyeron a un agente de la Policía de Salta por faltar a trabajar

El Gobierno de la Provincia de Salta dispuso, mediante el Decreto Nº 571 publicado en el Boletín Oficial, la destitución por cesantía del agente de la Policía M.S.P.M, por haber incurrido en reiteradas inasistencias injustificadas a lo largo del año 2023.

Según consta en el expediente, el efectivo, registró más de siete faltas consecutivas sin justificación, lo que constituye una infracción al artículo 108 inciso b) del Decreto Nº 1490/2014, Reglamento General de la Policía de la Provincia de Salta.

El procedimiento disciplinario se inició a partir de un informe elevado por la Comisaría Nº 30 y derivó en un sumario administrativo. Durante el proceso, se garantizó el derecho de defensa del agente, quien tuvo la posibilidad de presentar descargos y ejercer su defensa, tal como lo establece la normativa vigente.

La resolución señala que la conducta del agente configuró abandono de servicio, lo que motivó a la Jefatura de Policía a solicitar al Ministerio de Seguridad y Justicia el dictado del instrumento legal correspondiente. Posteriormente, Fiscalía de Estado emitió el Dictamen Nº 248/2025, aconsejando aplicar la sanción de cesantía.