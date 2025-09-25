Educación: Salta comenzará a alfabetizar y formar en IA a los estudiantes

En el Senado provincial se dio media sanción a una iniciativa del senador provincial por Orán, Juan Cruz Curá. Se trata del proyecto de ley que establece la implementación del Plan de Alfabetización y Formación en Inteligencia Artificial (IA).

La iniciativa alcanza a los alumnos de los niveles primario y secundario, de establecimientos educativos públicos o privados, quienes tendrán la posibilidad de recibir alfabetización en Inteligencia Artificial.

El senador Curá afirmó que “significa sembrar futuro, igualdad y oportunidades”. “Es un acto de justicia para decirle a nuestros chicos que no están solos, esto es una inversión. Es una decisión política para que Salta se ponga de pie y pueda liderar en un futuro. Esta ley es educación, es incursión y soberanía” resaltó el legislador.

Entre los puntos que se destacan del proyecto están: el marco curricular de alfabetización, implementar un sistema de formación docente continua en IA, articulado con los institutos de formación y universidades de la provincia, la transformación de las escuelas en espacios de innovación educativa, promoviendo proyectos, laboratorios y experiencias con IA, entre otros puntos.

Durante el tratamiento de la ley en el recinto, la senadora Alejandra Navarro, resaltó que también se prevé la accesibilidad en zonas de montaña y comunidades alejadas para una implementación con criterios claros, participativos y confiables.

La propuesta pasó a la Cámara de Diputados en revisión.