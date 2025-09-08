Ponen un corazón artificial a un joven para derivarlo: “Esto no tiene precedentes”

Hecho de relevancia de la semana pasada fue lo conocido el jueves, cuando tuvo lugar un operativo especial para que un niño salteño sea trasladado del Hospital Materno Infantil en vuelo sanitario hacia el Hospital Garrahan, para lo cual se llevó adelante un procedimiento otorgándole un corazón artificial.

Al respecto de este operativo, Gloria Méndez, responsable del área de Cuidado Crítico Pediátrico del hospital Materno Infantil, estuvo conversando con FM Aries donde detalló lo cuidadoso de este procedimiento, resaltando lo inédito del mismo y el precedente que sienta.

“Esto no tiene precedentes, nosotros estamos acostumbrados a hacer derivaciones por vuelos sanitarios pero este caso ameritaba una intervención previa, colocando un soporte vital en el corazón”, detalló primeramente agregando que “es inédito para nosotros y para el Garrahan, es el primero que hacen fuera de Buenos Aires”.

Sobre el paciente, recalcó que tiene 13 años y que ingresó sano al hospital por un cuadro de arritmia, con un aumento de frecuencia cardíaca “que no revierte el tratamiento de medicamentos o tratamientos escalonados”, es decir, que no sale de la arritmia que lo lleva a un fallo del corazón y repercute en los otros órganos.

Fue cuando se hace el contacto con el Garrahan para su traslado y entre equipos, entendiendo que estaban ante una enfermedad crítica, disponen la colocación del aparato. “Hemos tenido pacientes con arritmia, tratados satisfactoriamente, pero el paciente llegó a un cuadro severo, con insuficiencia renal y hepática, con diálisis peritonial, como aumentaron los órganos de compromiso el cuadro fue más crítico”, añadió al cuadro.

Méndez reiteró lo trascendente del caso pues, al ver cómo estaba el paciente y detectar que se necesitaba una terapéutica de mayor riesgo, “al hacer la consulta, ambos equipos coincidimos que era un caso para este tipo de aparatos, lo cual ya por si no es común, son pocos los casos”.

“El aparato se conoce como bomba de circulación extra corpórea”