Operativo inédito: Le pusieron un corazón artificial a un salteño para trasladarlo

El jueves tuvo lugar un operativo especial para que un niño salteño sea trasladado del Hospital Materno Infantil en vuelo sanitario hacia el Hospital Garrahan, para lo cual se llevó adelante un procedimiento otorgándole un corazón artificial.

Pero detrás de este operativo multidisciplinario de alta complejidad que contó con 50 profesionales del HPMI y del Garrahan, esta la historia de un adolescente de 13 años.

El adolescente, quien padece arritmia refractaria severa, fue diagnosticado de esta manera tras ingresar por emergencia al HPMI por un cuadro de vómitos y taquicardia.

El menor, sin antecedentes médicos, fue diagnosticado con arritmia, por lo que los equipos de emergencias y cardiología intentaron diversas intervenciones médicas y farmacológicas, pero su evolución fue desfavorable, volviéndose la arritmia refractaria, es decir, que no respondía a los tratamientos.

Agravándose su estado rápidamente, llevando a un fallo severo de la función global de su corazón, le provocó repercusión multiorgánica y tras sufrir varios paros cardíacos, el equipo médico logró estabilizarlo e ingresarlo a terapia intensiva.

Aquí surgió la necesidad de un traslado urgente para recibir un tratamiento de alta especialidad, interviniendo el Hospital Garrahan, debiendo ser trasladado, pero por su cuadro necesitaba de una asistencia inédita en Salta.

Con la llegada de los médicos del Garrahan, quienes trajeron el aparato de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) y la intervención en el HPMI para conectar al paciente, se procedió a su traslado a Buenos Aires donde se determinará el tratamiento.

Corazón artificial

La máquina ECMO, permite sustituir la función del corazón del paciente y de los demás órganos mientras se espera que su estado general mejore, dándole al equipo médico tiempo para evaluar la recuperación del paciente.

La implementación de este sistema, demuestra la dedicación del personal de ambos nosocomios y la capacidad del sistema de salud público para responder a emergencias de la más alta complejidad.