“Un aumento del 134% a anestesiólogos pone en jaque al sistema de salud”, advirtió el Dr. Nallar

Salta atraviesa un conflicto sanitario por los honorarios de anestesiólogos que ya afecta a los quirófanos del Hospital Materno Infantil y podría extenderse a otros centros de salud.

El Dr. Marcelo Nallar, gerente del hospital Oñativia, en La Mañana de CNN Salta, advirtió que el incremento del 134% otorgado a los anestesistas “pone en jaque al sistema” porque compromete el presupuesto para el resto del personal, medicamentos y el funcionamiento general de los hospitales.

“Si le damos ese aumento a un solo sector, nos quedamos sin recursos para aumentar al resto de los colegas, comprar medicamentos y sostener todas las tareas de un hospital”, explicó.

Según señaló, los anestesiólogos son la única especialidad que cobra mediante un contrato por prestación en el sistema público, mientras que el resto de los profesionales percibe un sueldo como empleados estatales.

El conflicto, que se arrastra desde hace más de una década, se originó en la falta de especialistas para cubrir cargos públicos y obligó a negociar con la Asociación de Anestesia de Salta. “Es una actitud monopólica, un ‘tómalo o déjalo’".

"Si no firmamos, no hay servicio, y eso nos ata de pies y manos”

La situación ya generó el cierre de quirófanos y la suspensión de cirugías programadas en el Hospital Materno Infantil, lo que Nallar calificó como “grave” por el impacto directo en madres y niños.

El gerente también advirtió que este conflicto puede desatar un “efecto dominó” con otras especialidades críticas como neurocirujanos y terapistas, que podrían reclamar incrementos similares. “Nos llevaría a una crisis sanitaria histórica”, alertó.

Asimismo, planteó la necesidad de avanzar en soluciones de fondo, como una mejor distribución de especialistas y la aplicación de leyes que eviten prácticas monopólicas en un servicio esencial.