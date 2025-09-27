Fentanilo contaminado: Son 124 las muertes que se investigan

Son 124 las muertes que se investigan en todo el país a raíz del suministro de fentanilo contaminado. El aumento de la cifra se conoció en el dictamen de procesamiento de 14 acusados, entre ellos Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

De acuerdo con el escrito de más de 400 páginas al que accedió la agencia NoticiasArgentinas, hasta el momento se incorporaron 124 pacientes fallecidos con posible vinculación al brote por administración de fentanilo adulterado.

En cuanto a la distribución de los casos, se registraron 54 muertes en la provincia de Buenos Aires, una en la Ciudad de Buenos Aires, 50 en la provincia de Santa Fe, siete en Córdoba y tres en Formosa.

El 25 de septiembre, el juez federal Ernesto Kreplak procesó con prisión preventiva a Ariel García Furfaro por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales, lo que provocó el fallecimiento de 20 personas. También lo acusó en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud.

Según la investigación, el empresario habría intervenido junto con 16 integrantes del personal de ambos laboratorios en la fabricación, distribución y venta del lote 31202, correspondiente al opioide, destinado al uso sanitario público y cuya orden de producción fue emitida el 16 de diciembre de 2024.

Además de Furfaro, fueron procesados con prisión preventiva Diego Hernán García (arresto domiciliario), Nilda Furfaro, Javier Martín Tchunkrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi (detención domiciliaria).

Por otra parte, se dictaron procesamientos sin prisión preventiva para Wilson Daniel Pons, Arzolidys Dayana Astuillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay, Eduardo Darchuk, María Victoria García, Edgardo Sclafani y Adriana Iúdica.

El juez también dispuso embargos millonarios. A Ariel Fernando García se le fijó un embargo de mil millones de pesos. Para Diego Hernán García, Nilda Furfaro y Javier Tchunkrán, la suma fue de cinco mil millones de pesos. En el caso de José Maiorano, Carolina Ansaldi y Adriana Iúdica, el monto ascendió a 100 mil millones de pesos. Rocío del Cielo Garay y Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar fueron embargados por diez mil millones de pesos, mientras que Eduardo Darchuk, María Victoria García, Wilson Daniel Pons y nuevamente Ansaldi por 50 mil millones de pesos.