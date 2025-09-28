Más de 10 mil vecinos se beneficiarán con un nuevo pozo de agua potable

El gobernador Gustavo Sáenz habilitó este sábado un nuevo pozo de agua potable en Animaná, que permitirá abastecer a más de 10.000 vecinos de San Carlos, incluyendo los parajes San Lucas y El Barrial.

El pozo, de 200 metros de profundidad y con un caudal estimado de entre 150 y 200 mil litros por hora, representa la primera etapa de una obra clave destinada a resolver la histórica problemática del agua con boro que afecta a la zona.

Durante el acto, Sáenz estuvo acompañado por el presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, quien confirmó que ya se avanza en la segunda etapa del proyecto: la construcción de un acueducto de 12 kilómetros que trasladará el agua desde Animaná hasta San Carlos. Se prevé que esta obra esté finalizada el año próximo.

El mandatario provincial destacó que estas acciones forman parte de una política hídrica con inversión histórica para garantizar el acceso a agua potable en todo el territorio salteño:

“Nos comprometimos a dar una solución definitiva y lo estamos cumpliendo”, expresó.

Del acto participaron también los intendentes de Animaná, Rolando Guaimás, y de San Carlos, María del Carmen Vargas, junto a legisladores, funcionarios y vecinos de la zona.