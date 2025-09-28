Fondos provinciales hicieron posible la entrega de 47 viviendas en Cafayate, sumando más de 4.250 adjudicatarios

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó este sábado la entrega de 47 viviendas en el barrio Finca El Socorro II de Cafayate, construidas a través del Instituto Provincial de Vivienda (IPV). Con esta adjudicación, la gestión provincial alcanzó la cifra de más de 4.250 familias salteñas que accedieron a la casa propia.

Las unidades entregadas forman parte de un proyecto de 97 viviendas. Sáenz aseguró que las 50 restantes también serán finalizadas y adjudicadas:

“Así como hoy entregamos esta primera tanda, tengan por seguro que vamos a cumplir con nuestra palabra y entregar todas las viviendas comprometidas”.

El mandatario subrayó que la provincia debió absorber el financiamiento con recursos propios, tras el retiro de Nación:

“Estamos atravesando momentos difíciles, sobre todo en el interior del país, donde muchas veces no ven ni sienten nuestras necesidades. Pero vamos a seguir porque sabemos lo que significa cumplir el sueño del techo propio”.

Las nuevas casas cuentan con 64 m² distribuidos en dos dormitorios, baño completo, cocina-comedor, estar y lavadero. Además, 10 unidades fueron diseñadas con accesibilidad para personas con discapacidad motriz (3 de ellas entregadas en esta oportunidad). Están equipadas con termotanques eléctricos, conexión a gas envasado y cielorrasos de machimbre para mejorar el aislamiento térmico.

La obra fue ejecutada con mano de obra de cooperativas de Salta Capital y Cafayate, bajo la supervisión de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Salta.

La intendente Rita Guevara destacó que la provincia se hizo cargo de una obra que Nación había abandonado: “Nuestro Gobernador se puso al frente y cumplió el sueño de los cafayateños. Es un mérito único”.

Por su parte, Carolina Mamaní, una de las adjudicatarias, expresó emocionada: “Es un logro de todos, tener nuestra casa propia”.

Acompañaron la entrega la presidenta del IPV, Laura Caballero, el secretario del Interior, Javier Diez Villa, y legisladores provinciales y municipales.