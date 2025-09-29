Últimos testigos declaran en el juicio por el femicidio de Nuri Klimasauskas

Este miércoles 1 de octubre se recibirán las declaraciones de los últimos testigos en la audiencia de debate contra Gustavo García Viarengo, acusado de asesinar a su pareja, Nuri Klimasauskas, de 27 años.

García Viarengo está imputado por homicidio doblemente calificado, tanto por la relación de pareja como por mediar violencia de género.

El pasado miércoles 24 de septiembre, el Tribunal, integrado por los jueces Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos, declaró un cuarto intermedio hasta este miércoles, con el fin de completar la ronda de testimonios y definir la fecha de los alegatos de las partes.

Por disposición del Tribunal y a solicitud de la defensa, la audiencia se está registrando en video para su documentación.