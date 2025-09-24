Hoy se reanuda el juicio por el femicidio de Nuri Klimasauskas

Tras un cuarto intermedio, hoy se reanudará la audiencia debate contra un hombre acusado de la muerte violenta de quien fue su pareja, Nuri Klimasauskas.

En la audiencia debate se prevé la declaración de cuatro testigos, recordando que el pasado martes 16 prestaron declaración tres testigos.

Los fiscales penales Claudia Carreras y Pablo Cabot, en Unidad Fiscal, representan al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Gustavo García Viarengo como autor del delito de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género en perjuicio de una mujer de 27 años.

La audiencia esta siendo registrada en video por disposición del Tribunal y a solicitud de la defensa técnica del acusado.