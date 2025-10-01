Urtubey: “Llenar las urnas de votos peronistas es la única manera de frenar el saqueo de la Argentina”

En la sede de la UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo) se lanzó oficialmente "Primero la Patria", la nueva corriente peronista que busca reagrupar al movimiento nacional bajo un mismo horizonte político y recuperar el protagonismo en la escena nacional.

Uno de los discursos centrales estuvo a cargo del exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey, quien cuestionó con dureza al gobierno nacional y llamó a reposicionar al peronismo como eje de la vida política del país. “Hoy la Argentina está hackeada, no solo por un lunático Presidente, fundamentalmente por sus mandantes que quieren privatizar la Argentina para que desde el capitalismo salvaje vayan a pescar uno por uno", dijo.

Con el apoyo de exgobernadores como Jorge Capitanich (Chaco), Sergio Uñac (San Juan) y Gildo Insfrán (Formosa), advirtió además que el peronismo no puede permanecer al margen frente a las políticas actuales. “No nos bancamos que le peguen a un jubilado ni que se lleven la dignidad de nuestro pueblo. Nos hierve la sangre de la injusticia de este gobierno y no vamos a ser indiferentes”.

"La única manera de recuperar derechos es llenar las urnas de votos peronistas, desde La Quiaca hasta Ushuaia”

El espacio se plantea como una alternativa dentro del peronismo, con el objetivo de recuperar el espíritu de justicia social, independencia económica y soberanía política, y de volver a tender puentes con los sectores populares y el interior profundo del país.

Con la consigna “Primero la Patria”, la corriente inició su camino político de cara a las próximas elecciones con un mensaje de unidad y resistencia: llenar las urnas de votos peronistas como única forma de frenar lo que Urtubey definió como “el saqueo de la Argentina”.