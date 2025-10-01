Vecinos de Villa Chartas alertan sobre poste a punto de caer

Vecinos de la calle Chacabuco al 596, casi esquina San Luis, en la ciudad de Salta, lanzaron un reclamo ante quien corresponda, para que tomen medidas inmediatas ante el peligro que representa un poste que amenaza con caerse, que ya lleva más de un año en esta condición, sostenido precariamente solo por el entramado de cables y parte de la rama de un árbol.

La situación genera una gran preocupación entre los residentes y transeúntes, ya que el poste presenta una inclinación avanzada que lo mantiene prácticamente a la deriva.

Según los testimonios, la única sujeción de la columna son los cables de servicio, lo que incrementa el riesgo de un accidente grave o un corte masivo de energía o comunicaciones en la zona céntrica.

En su demanda, los vecinos aseguran que la peligrosidad del poste no es nueva, ya que lleva más de un año en ese estado, sin que ninguna empresa se haya hecho cargo de la reparación o el reemplazo. La falta de respuesta expone a la comunidad a un riesgo constante de colapso, especialmente ante condiciones climáticas adversas.

Ante esta omisión, los vecinos de la Chacabuco exigen a las empresas prestatarias que coordinen una acción urgente para retirar o reemplazar la estructura antes de que la caída provoque una tragedia o daños materiales significativos.