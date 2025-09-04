¡Atentos! Postes caídos cerca de la terminal de ómnibus

Durante la madrugada, alrededor de las 3 am, tres postes cayeron sobre el pasaje Dionisio Puch al 200 detrás de la Refinor cerca de la terminal de ómnibus.

El móvil de CNN Radio Salta dialogó con personal de Emergencias de la Municipalidad capitalina, quien comentó que los postes tenían la base deteriorada por lo que habrían cedido inclinándose.

Si bien no cayeron sobre alguna vivienda o edificación, los mismos se encuentran suspendidos por cables de la zona, algunos de ellos pertenecientes a Edesa por lo que el servicio de luz se vio afectado durante la madrugada por cortes preventivos.

Los postes pertenecen a telecomunicaciones como Telecom, Cable Express y Cable Visión, permaneciendo cortado el tránsito en el lugar para evitar incidentes y a la espera de la llegada de las empresas implicadas para realizar los trabajos correspondientes.

Consultado el personal municipal si hacían relevamiento de postes, señaló: “Hay relevamientos, los intensificamos por los vientos, pero hay que tener paciencia porque hay muchos postes en mal estado”.