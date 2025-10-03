Clases normales y acompañamiento reforzado, así continúa la escuela Delfín Leguizamón tras apartar a la directora

El conflicto que estalló esta semana en la Escuela Delfín Leguizamón, donde se difundieron reclamos y denuncias por presuntos abusos dentro de la institución, generó una fuerte reacción en la comunidad educativa y llevó a que el Ministerio de Educación provincial saliera a dar explicaciones.

En diálogo con Sin Vueltas, Alejandro Williams Becker, subsecretario de Políticas Educativas, sostuvo que desde la cartera se actuó de inmediato: “Nos pusimos en contacto a través de la supervisión con la directora, pusimos el equipo de orientación escolar a disposición del equipo directivo y empezamos a indagar porque nosotros lo primero que tenemos que descartar es si hay verdaderamente una situación de vulneración de derecho”.

El funcionario explicó que tras una reunión con los padres y madres involucrados se llegó a un acuerdo para trabajar el caso desde una estrategia interdisciplinaria: “A partir de la reunión se definió la derivación a profesionales de la salud y una etapa de educación domiciliaria con posterior reincorporación del alumno a la dinámica escolar”.

Becker defendió la actuación institucional y descartó que haya existido inacción: “Desde una mirada más pedagógica e institucional, el criterio técnico y prudencial con el cual se tomaron las determinaciones en cada intervención fue claro. Pusimos un equipo a disposición y se abordaron los problemas desde esa perspectiva. No hay nada que habilite a hablar de inacción”.

La crisis se profundizó cuando la directora de la institución comenzó a recibir amenazas. “Surgieron amenazas contra la directora, lo que nos obligó a pedirle una licencia y finalmente apartarla de la institución por resguardo de su integridad”, explicó el subsecretario.

En paralelo, también se investigaron denuncias vinculadas al consumo de sustancias dentro del establecimiento. “Hubo denuncias sobre restos de marihuana en el edificio. Se verificó una sola, y no hubo exposición de los chicos”, aclaró.

Desde el Ministerio informaron que el objetivo ahora es “restablecer el funcionamiento y reconstruir los vínculos de la comunidad educativa”, y que se solicitó a la escuela “todas las actas de lo actuado para revisar con criterio crítico y seguir mejorando”.

Actualmente, las clases se desarrollan “de manera normal, con medidas de resguardo y un seguimiento por parte de profesionales externos”.

Mientras tanto, la conducción de la institución quedó a cargo del vicedirector hasta que se resuelva la situación de la dirección.