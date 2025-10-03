Metán: Vecinos preocupados por víboras en una plaza

Vecinos de la ciudad de Metán reclaman que, desde hace tres días, en la plaza La Fraternidad hay presencia de víboras. El parque se extiende desde calle Maipú hasta la vía ferroviaria.

Dicho espacio público es altamente concurrido por los niños de la zona, quienes pasan horas jugando y, debido a este inconveniente, se ven amenazados presuntamente, por la presencia de estos animales.

Según publicó ElBuenoyElMalo, los vecinos solicitaron tareas de limpieza y desmalezamiento de la zona.

Se recomienda a la población que, en caso de mordeduras, acuda al centro médico más cercano y que mantenga a la persona calmada. Evitar acciones como succionar, cortar, hacer torniquetes o suministrar bebidas alcohólicas o medicamentos si no se tiene formación al respecto.