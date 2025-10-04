Leandro Paredes se va a la Selección y todo Boca lo sufre: se perderá partidos clave del Torneo Clausura

En la mañana de este viernes, Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados que estarán presentes en la doble fecha FIFA de amistosos que se jugarán en el mes de octubre. En ese sentido, Miguel Ángel Russo y todo Boca recibieron una muy mala noticia.

Leandro Paredes fue seleccionado para representar a Argentina en la gira por Estados Unidos y dejará al Xeneize justo en una época de partidos clave, en los que se juega todo en el Torneo Clausura y la tabla anual.

Lionel Messi encabeza una sorpresiva convocatoria de la Selección Argentina

En concreto, uno de los pilares para Russo y para todo el plantel se perderá el partido ante Barracas Central, que marcha segundo en la Zona A y se jugará el próximo sábado 11 de octubre en el Estadio Claudio Chiqui Tapia.

Esto significa que Paredes jugará su último partido ante Newell's este domingo, antes de unirse al combinado argentino, que disputará sus respectivos partidos el viernes 10 y el lunes 13, ante Venezuela y Puerto Rico, respectivamente.

Incluso, es probable que, debido al desgaste que sufra en estos partidos con Argentina, también se pierda el duelo ante Belgrano, el 19 de octubre.

En ese sentido, el director técnico y todo su cuerpo técnico deberán planificar cómo cubrir esta ausencia de peso en la recta final del Torneo Clausura, y todo indica que el indicado será Ander Herrera, quien volvió contra Defensa y Justicia el sábado pasado.