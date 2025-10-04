Espert se quebró, admitió que usó 35 veces el avión de Fred Machado y no renunciará: "No soy un piantavotos"

Tras reunirse con el presidente Javier Milei, el diputado José Luis Espert rompe el silencio en el marco de las acusaciones en su contra por vínculos con el presunto narco "Fred Machado".

"No me bajo nada", aseguró anoche el legislador con respecto a su candidatura para renovar su banca en el Congreso. Su posteo en X fue compartido por el propio mandatario, quien respalda "al profe", a pesar de que gran parte de su gabinete quiere la salida de Espert.

En diálogo con Radio Mitre, el referente libertario se quebró esta tarde al referirse a cómo afronta este momento: "La estoy pasando muy mal, es un momento muy angustiante. Con mucha bronca e irritación, con sensaciones muy mezcladas. Estoy roto".

Acto seguido, apuntó contra el dirigente peronista, Juan Grabois: "Siento bronca con la basura de Grabois, poniéndome a la par de él. Un delincuente. Que nos pongan en el mismo lugar a gente que nos hemos ganado el pan laburado como perro y de todos los argentinos. No puedo creer lo que te puede hacer la política".

A su vez, sostuvo que no conocía el avance de la causa judicial contra Machado cuando lo conoció y le propuso ayudarlo en su campaña presidencial en 2019: “Ni en pedo, mirá que iba a aceptar que me dé la mano y me acompañe un narco. A los narcos cárcel o bala. No tenía ni idea. Cuando esto se descubre en el 2021, entré en pánico. Pasé de ser doctor en economía a narco, no lo puedo creer”.

A su vez, admitió que viajó 36 veces en los aviones del supuesto narco. Precisó que fueron en total 17 destinos diferentes que utilizó ese avión para “presentar libros y compartir las ideas de la libertad”. Según Espert, Machado lo hizo “por admiración”. Negó aportes económicos para la campaña y solo confirmó que la ayuda fue mediante vehículos.

Consultado sobre el cobro de 200 mil dólares, respondió: "La empresa Minas del Pueblo, de Fred Machado, firmó conmigo un contrato para reestructurar su deuda, previo a la pandemia. Era un trabajo muy profundo y profesional para un economista, y yo sabía cómo reestructurar su deuda antes de 2019; aunque luego no se terminó el trabajo”.

"Parte de ese contrato la cobré en 2020, luego los pagos se frenaron por la pandemia y, en 2021, cuando supe que era narco, ni en pedo quería cobrar ningún mango más. Los 200 mil dólares que me pagaron fueron a una cuenta mía en Estados Unidos, cuenta declarada, porque así lo pedí: y pedí que fuera en ese país por sus normas antilavado, que son muy duras. Y la investigación es contra Machado, no contra mí", añadió.

Espert dijo que "hizo una parte bastante gorda" de su trabajo de asesoramiento y por ese motivo justificó por qué no devolvió los 200 mil dólares que le habían pagado desde la empresa de Fred Machado.

Además, el legislador reconoció que “hay videos” con Fred Machado, tras divulgarse una grabación de él cercana a una pileta. Aseveró que fue una “relación razonable”.

Por otro lado, negó que haya pensado en renunciar a su candidatura: “Nunca pensé en renunciar. Al contrario, quiero pelearla más. A quienes están haciendo este linchamiento mediático, detrás de esto están los orcos, no está La Princesita. Están los que tiraban bolsos de plata en los conventos de monjas, los que firmaron un memorándum de entendimiento con Irán, están los miserables como Grabois, la lacra, la casta y la mierda que ha destruido el país".

Por otro lado, dijo que anoche Milei no le pidió la renuncia y él tampoco propuso su alejamiento: “Estuve con el presidente y no le presenté la renuncia. Jamás me dijo que dé un paso al costado. Ambos estamos totalmente convencidos de seguir y vamos a demostrar la infamia de esta denuncia”.

Ante la pregunta de si su continuidad afecta la imagen electoral de La Libertad Avanza en las próximas elecciones, contestó: “No creo que le haga daño al partido. No soy un piantavotos, soy totalmente inocente y lo voy a demostrar en la justicia. Una cosa es haber sido ingenuo y haber sido estafado por el maldito de Fred Machado, y otra cosa es que Grabois me haga pasar de ser narco. El presidente me dijo que continuemos y demos una pelea mayor a la que estamos dando. Nos dijo que redoblemos la apuesta y lucharemos contra ese linchamiento mediático”.

Espert reconoció que en su última entrevista televisiva y en video que él mismo se grabó no respondió todos los cuestionamientos que pesaban contra él: “Me quedé corto con las respuestas. La gente estaba esperando otra cosa. Si nosotros hablamos pestes de la casta que se chorea todo, tenemos que ser diferentes y mostrar todo y lo seguiré haciendo desde hoy”.

Con alusión a las quejas de los ministros para que dé explicaciones por su relación con Machado, Espert dijo: "Con el respaldo del presidente es suficiente. Me parece razonable lo que pidieron los ministros y acá estoy dando las explicaciones. El único que me hace pedidos es el presidente, pero no lo hizo. El resto no lo hubiera aceptado".