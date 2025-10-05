El futuro es ancestral y también colorido: El barrio Santa Lucía tiene nuevo mural

La obra, inspirada en el libro “El futuro es ancestral”, fue realizada por el artista Isbelio Godoy en el marco del Plan de Muralismo impulsado por la Municipalidad de Salta.

El barrio Santa Lucía luce desde esta semana un nuevo mural que transformó una pared común en una expresión artística llena de color, identidad y conciencia ambiental. La intervención se enmarca dentro del Plan de Intervenciones Artísticas y Muralismo que la Municipalidad lleva adelante en distintos sectores de la ciudad con el propósito de embellecer los espacios públicos y promover el arte local.

La obra fue ejecutada en diez días por el muralista Isbelio Godoy, quien explicó que la pieza está inspirada en el libro “El futuro es ancestral”, una obra que invita a reflexionar sobre los saberes originarios y el vínculo entre las personas y la naturaleza.

“Tratamos de que la gente tenga en consideración el cuidado del medio ambiente, eso es lo que queremos transmitir con este mural. También trabajamos la idea de la infancia y la conexión con la naturaleza”, destacó el artista.

Su colaborador, Marcos Godoy, subrayó la importancia de que el municipio genere oportunidades para que los artistas locales puedan plasmar su talento en las calles de la ciudad, aportando color y significado a los barrios.

Desde la Municipalidad indicaron que este tipo de intervenciones continuarán desarrollándose en diferentes zonas de la capital, con el objetivo de recuperar espacios urbanos y darles un sello cultural propio.