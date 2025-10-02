Jubilaron a Pedro Serrudo después de 50 años en la Municipalidad: Hace 30 años que es gremialista

El intendente Emiliano Durand firmó la jubilación del histórico dirigente gremial. Llevaba 50 años como empleado municipal, pero 30 como dirigente en el gremio UTM.

“Un gremialista con más de 30 años en el gremio, 50 años lleva en la municipalidad y tiene 77 años de edad. Acabo de firmarle la jubilación” afirmó en un video el intendente Emiliano Durand. Serrudo no quería irse a pesar de tener la edad suficiente para jubilarse y dejar el espacio gremial y como trabajador.

“Él no quiere irse, pero acá la ley es igual para todos. Esto no es un castigo, no es contra nadie, sino es hacer cumplir la ley” explicó Durand en relación a la decisión que firmó este jueves. Agregó también que es el cierre de un ciclo para la ciudad avance. “Acá no hay privilegios” sentenció.

“Él no quiere irse, pero acá la ley es igual para todos. Esto no es un castigo, no es contra nadie, sino es hacer cumplir la ley”

“Nadie es dueño de la Municipalidad ni de la ciudad. Somos un gobierno de diálogo, hablamos con todos los sectores, pero cuando hay que tomar decisiones firmes, yo las tomo. Mi deber es trabajar para todos los salteños y esto es cuidar el patrimonio de los salteños” explicó el intendente sobre la decisión.

“Vamos hacia una ciudad más eficiente que avanza y donde todos somos iguales. Nosotros estamos transformando la ciudad y yo te invito a que vos seas parte de esa transformación” finalizó el jefe comunal.

Serrudo cumplió 77 años, y hace 50 años figura como empleado de la Municipalidad de Salta, pero cuenta hace 30 años con licencia para ejercer el rol gremial que ostenta.