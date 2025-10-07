Pensiones por discapacidad: Hoy habrá asesoramiento gratuito para recuperar y tramitarlas

Este martes 7 de octubre se realizará un operativo de asesoramiento para personas con discapacidad que tienen suspendidas sus pensiones o necesitan tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). La actividad será de 16 a 19 horas en el Salón Dino Saluzzi, ubicado en Av. Independencia 910, y se atenderá por orden de llegada.

En diálogo con el programa QuePasaalaMañana, Tania Saravia explicó que la iniciativa busca dar respuestas concretas a los vecinos. “Ya veníamos realizando un operativo y detectamos a muchos vecinos que todavía necesitan asesoramiento. Es importante que sepan que es para quienes tienen suspendida la pensión y también para quienes quieran tramitar su CUD”, señaló.

"Detectamos a muchos vecinos que todavía necesitan asesoramiento"

Las personas interesadas deben asistir con DNI, estudios e informes médicos, el CUD en caso de tenerlo y un correo electrónico de contacto. Durante la jornada estará presente la Junta Médica evaluadora y personal de Desarrollo Social para brindar asistencia personalizada.

Saravia destacó que este operativo se realiza por única vez, ya que recientemente se dio intervención a los municipios para este tipo de gestiones. “El intendente promovió la creación de la junta médica que antes no existía en Salta, y ahora interviene para dar una respuesta concreta y certera”, afirmó.

Por último, la funcionaria aclaró que debe concurrir la persona con discapacidad. En casos en los que no pueda trasladarse, se evaluará de manera virtual. Aunque no hay un plazo definido para la devolución de las pensiones, el municipio busca acompañar a quienes enfrentan mayores dificultades para realizar los trámites, como personas que no saben leer o usar herramientas digitales.