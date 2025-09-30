Orán: presentarán un Recurso de Amparo para reponer pensiones de discapacidad

En Orán el abogado Alejandro González como representante legal de la Defensoría del Pueblo a cargo del Dr. Hernán Massietti, presentó en el fuero local un recurso de amparo que solicita a ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) la restitución de las pensiones a las personas con discapacidad de la localidad.

Recordamos que Nación llevó adelante la quita de pensiones a personas con discapacidad justificándose que había irregularidades en el otorgamiento de las mismas, afectando a muchas personas que necesitan realmente este beneficio.

El Dr. González informó por Orán Conectado, que para que el recurso de amparo tenga carácter colectivo y de cobertura a todos los damnificados es necesario constatar cinco firmas de personas afectadas.

Para ello pide a los interesados asistir a su estudio en calle Lamadrid 81, frente al juzgado Federal, con una fotocopia del DNI y CUD (Certificado Único de Discapacidad) para firmar el amparo.

“Esta presentación cuenta con una sustancial jurisprudencia a favor de los discapacitados por fallos similares en diferentes provincias del país y que se hace necesario presentarlo en Orán para restablecer los derechos de los más vulnerables” comentó González.