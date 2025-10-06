Una comunicadora ex empleada del senador Leavy lo denunció por violencia psicológica y laboral

Una mujer denunció que en la delegación Salta de la Secretaría de Trabajo no quisieron tomar su denuncia laboral contra el senador nacional Sergio “Oso” Leavy, por tenerla trabajando en negro desde 2017.

El viernes pasado, Mariana Victoria Abán se presentó en la Secretaría de Trabajo de Salta, ubicada en calle Simón Bolívar 141, para realizar una denuncia laboral contra el senador nacional Sergio Napoleón “Oso” Leavy. Sin embargo, el personal del organismo se negó a recibir su presentación.

Abán explicó que trabajó para Leavy desde 2017 sin figurar en nómina, sin contrato, sin obra social ni aportes. Según su testimonio, el senador le exigió inscribirse como monotributista “si quería cobrar”, con ingresos de unos $300 mil mensuales, pero con una carga laboral completa, sobre todo durante las campañas.

La mujer contó que, tras ser derivada de oficina en oficina, pidió hablar con el titular de la Secretaría, Alfredo Batule, pero le informaron que no podía atenderla por estar en reunión y la invitaron a volver el lunes. Ante esto, decidió radicar una denuncia en la Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVIF).

En esa presentación acusó a Leavy de violencia psicológica, patrimonial, institucional y política. Relató destrato, falta de tareas y hostigamiento dentro del Partido de la Victoria. Dijo además que sufrió problemas de salud por el estrés y que, pese a sus reiterados pedidos, el senador nunca regularizó su situación.

Abán afirmó tener pruebas documentales y solicitó protección judicial y el reconocimiento de la violencia laboral y política sufrida. Recordó que ya hubo otra demanda similar contra Leavy, presentada por Laura Zulema García, aunque hasta el momento no se conoció resolución.

Quién es Mariana Victoria Abán, la denunciante del senador Sergio “Oso” Leavy

Mariana Victoria Abán es periodista y comunicadora social con más de 24 años de trayectoria en medios salteños. Estudió en el Instituto de Educación Superior 6053 “Abuelas de Plaza de Mayo”, donde obtuvo los títulos de Técnica en Comunicación Social y en Economía Social con orientación al Desarrollo Local. Luego cursó la Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. A lo largo de su carrera también se vinculó al trabajo comunitario: dio clases de Emprendedurismo, enseñó Economía Social en la Unidad Carcelaria N°4 de Villa Las Rosas y colaboró con fundaciones y festivales infantiles en distintos barrios.

Hace nueve años comenzó a trabajar con el senador nacional Sergio “Oso” Leavy, primero en tareas de prensa y luego como secretaria. Madre y abuela, Abán sostiene sola a su familia desde que su esposo perdió la vista. Actualmente conduce el programa “Mañanas Victoriosas” por Canal 2 y trabaja como conductora de Uber Moto. En los últimos días, denunció al legislador por violencia psicológica, patrimonial, institucional y política, afirmando haber trabajado durante años en condiciones informales. Su caso vuelve a poner bajo la lupa el vínculo laboral del senador con su equipo más cercano.