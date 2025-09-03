“Nos ayuda muchísimo”, transportistas de personas con discapacidad celebran la eximición del impuesto automotor

La Municipalidad de Salta dispuso una exención del 100% en el impuesto automotor, por un año y renovable, para los vehículos que se encuentran habilitados y prestan servicio de traslado a personas con discapacidad.

Desde el sector celebraron la medida, destacando el alivio que significa frente a los altos costos que deben afrontar para sostener la actividad.

Adesmar Anachuris, titular de la Asociación de Transporte de Discapacidad dialogó con Aries FM y explicó: “El tema del impuesto automotor para los vehículos de traslado a personas con discapacidad obviamente nos ayuda muchísimo. Uno cada vez que renueva una licencia debe llenar con el libre deuda, una patente roza los 100 mil pesos por mes por ejemplo. Al año son alrededor de 1.200.000 pesos en patentes. Es imposible de mantener”.

En ese sentido, valoró la decisión municipal aunque advirtió que el sector continúa atravesando serias dificultades: “Todo es una ayuda, estamos agradecidos con la Municipalidad, pero no podemos llegar a paliar todas las dificultades que tenemos. Necesitaríamos un subsidio para el combustible del sector. Aun así, estoy contento por la medida y les pido que puedan seguir acompañando”.