¡A ayudar! Vende pizzas para pagar una operación millonaria y no perder la movilidad

Solidaridad07/10/2025
operación novedosa

Estefanía Castillo tiene 33 años y se encuentra internada por una hernia de disco en la zona lumbar con pinzamiento en las últimas vertebras, por lo que de no operarse rápidamente podría perder la movilidad de la pierna izquierda. 

La operación a la que debe someterse tiene un costo de $3.500.000 y debe juntar el dinero urgentemente por la gravedad de su estado. 

bebé prematuroSe realizará una merienda solidaria para abrazar a los bebés prematuros y a sus mamás

“No puedo seguir esperando ya que los calmantes que me ponen ya no hacen efecto y cada vez me duele más” dijo la joven en sus redes sociales. 

Por este motivo, para costear los gastos, está realizando una promoción donde vende 3 pizzas caseras a tan solo $15.000 disponible a partir del jueves 16 de octubre. 

WhatsApp Image 2025-10-01 at 09.14.20Final feliz: Ramón recibió ayuda, múltiples propuestas de trabajo y se reencontró con su hija

Para quienes quieran colaborar pueden encargar estas pizzas reservándolas al 3875482887: “¡Olvídate de cocinar y colaborá con una buena causa!”.  

pizza solidaria

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día