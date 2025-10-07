¡A ayudar! Vende pizzas para pagar una operación millonaria y no perder la movilidad

Estefanía Castillo tiene 33 años y se encuentra internada por una hernia de disco en la zona lumbar con pinzamiento en las últimas vertebras, por lo que de no operarse rápidamente podría perder la movilidad de la pierna izquierda.

La operación a la que debe someterse tiene un costo de $3.500.000 y debe juntar el dinero urgentemente por la gravedad de su estado.

“No puedo seguir esperando ya que los calmantes que me ponen ya no hacen efecto y cada vez me duele más” dijo la joven en sus redes sociales.

Por este motivo, para costear los gastos, está realizando una promoción donde vende 3 pizzas caseras a tan solo $15.000 disponible a partir del jueves 16 de octubre.

Para quienes quieran colaborar pueden encargar estas pizzas reservándolas al 3875482887: “¡Olvídate de cocinar y colaborá con una buena causa!”.