Final feliz: Ramón recibió ayuda, múltiples propuestas de trabajo y se reencontró con su hija

Luego de que se hiciera pública su dura realidad, la vida de Ramón, de 69 años, quien hace días no tenía que comer y pasaba sus días solo en una pieza alquilada, dio un giro inesperado.

Vecinos, comerciantes y familias solidarias se acercaron para dejarle alimentos, ofrecerle "changas" de trabajo y acompañarlo.

Pero la noticia más inesperada llegó poco después: gracias a esa difusión pudo reencontrarse con su hija, a quien no veía desde hacía 40 años. La mujer vive en La Rioja y se contactó tras ver el video. “Después de tantos años escuché la palabra papá… casi caigo de rodillas. Nunca me lo imaginé”, relató Ramón.

El hombre contó que su hija planea viajar a Salta para verlo y presentarle a sus nietos, a quienes todavía no conoce. “No sé si voy a poder dormir esta noche. Me devolvieron las ganas de vivir”, aseguró en Multivisión Federal.

En paralelo, la ayuda sigue llegando. Un empresario local le llevó carne y hamburguesas, mientras que varios vecinos se organizaron para garantizarle alimentos y trabajo.

"No puedo creer cómo hay tanta gente solidaria que en un rato me levantaron el ánimo"

Hoy, Ramón, de profesión albañil, espera ese abrazo pendiente, agradece cada gesto recibido y confiesa que, después de mucho tiempo, ya no se siente solo.