El drama de una salteña: Incluir Salud no le autoriza una cirugía y podría quedar ciega

Una difícil y angustiante situación atraviesa la señora Silvia Suárez, vecina de barrio Los Paraísos, en Cerrillos, debido a que la obra social Incluir Salud no le autoriza una cirugía urgente en uno de sus ojos, en el cual está perdiendo la visión de manera progresiva.

Silvia padece tumores detrás de ambos ojos. Hace muchos años perdió la vista del ojo izquierdo y, ya en la adultez, logró salvar parcialmente la visión del derecho gracias a una cirugía en la que le colocaron una prótesis. Sin embargo, en la actualidad esta prótesis le está generando complicaciones graves, por lo que necesita una nueva intervención con urgencia.

En diálogo con Multivisión Federal, la mujer relató:"Hace 5 meses dejé un papel de ‘urgente’ en Incluir Salud. A mí me operaron del ojo izquierdo, lograron salvarme la córnea y me colocaron una lente intraocular. Este año cumplí un año de esa operación y la lente se opacó, lo que hizo que mi visión se volviera más borrosa”.

Respecto a la respuesta de la obra social, expresó: "Desde Incluir Salud me dijeron que tengo que esperar, que no soy la única. Pero yo tengo una hija de 7 años que está en 2° grado y necesita de mí. Tengo que ayudarla a leer, y ya no puedo manejarme sola. Por eso apelo a la solidaridad de las personas para poder hacerme la cirugía”.

Ante la falta de respuestas, las hijas de Silvia lograron reunir dinero para que pudiera realizar una consulta particular. El profesional que la atendió le presupuestó la cirugía en $968.000, una suma inalcanzable para la familia. Una de sus hijas explicó: "Por más que intentemos juntar, no estamos en condiciones económicas de afrontar ese gasto”.

Sobre su peregrinar ante la obra social, la joven detalló: "Fui todos los días, pero siempre recibo la misma respuesta. Incluso el médico que la atiende en el hospital San Bernardo marcó la urgencia, pero aun así Incluir Salud no nos da la atención necesaria”.

Finalmente, describió la gravedad del cuadro de su madre: "Ella tiene debilitada la córnea y, al no hacerse la cirugía para reparar la lente intraocular, se debilita cada vez más. Corre un gran riesgo de quedar completamente ciega, más aún considerando los tumores detrás de los ojos. Ya perdió el ojo izquierdo cuando era chica”.