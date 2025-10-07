¡Una buena! Prevén que Argentina será el 2° país con más crecimiento en Latinoamérica

En un contexto económico nacional marcado por la incertidumbre y la crisis, el Banco Mundial ha brindado un dato notable que genera optimismo: Según el nuevo Reporte Económico de América Latina y el Caribe, Argentina registrará un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4,6% para el año en curso. Esta proyección sitúa al país como el de mayor crecimiento entre las economías grandes de la región y el segundo en el conjunto total, solo superado por Guyana.

El informe, dado a conocer este martes en Washington, destaca que "en la Argentina continúa un notable rebote económico después de dos años consecutivos de contracción, aunque persisten profundos desafíos”. Este repunte en la actividad económica general del país es una noticia alentadora para Salta, cuya producción y sector de servicios se verán indirectamente beneficiados por la reactivación nacional.

El organismo internacional atribuye esta recuperación, en gran parte, a la recuperación de las exportaciones agrícolas tras la grave sequía que afectó al sector en 2023. No obstante, el informe también subraya que “se observan los primeros signos de mejora en el consumo y la inversión, ambos del sector privado”, los cuales se ven apoyados por las políticas gubernamentales iniciales.

El Banco Mundial identifica un factor clave en la mejora de las cuentas públicas argentinas: "que recientemente ha logrado avances significativos hacia la consolidación fiscal, consiguiendo superávits fiscales”. Esta mención positiva contrasta con el panorama de otras grandes economías latinoamericanas, donde los déficits fiscales se mantienen en niveles persistentemente altos.

Según Ámbito.com, a pesar de este pronóstico de crecimiento, el informe advierte sobre un panorama externo "complejo" para América Latina y el Caribe, señalando caídas en la demanda y los precios de las materias primas. Sin embargo, el Banco Mundial insiste en que la región tiene la oportunidad de romper su ciclo de bajo crecimiento impulsando el emprendimiento y acelerando la innovación.

En resumen, la proyección del 4,6% de crecimiento del PIB consolida a Argentina como una de las economías con mayor dinamismo proyectado en el continente. Para Salta, que busca impulsar el desarrollo minero y turístico, este crecimiento representa un marco de mayor estabilidad y una oportunidad para atraer inversiones y capitalizar la mejoría del consumo a nivel nacional.