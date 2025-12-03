Bancos cruzaron a Mercado Pago por las cuentas sueldo

Los bancos argentinos, nucleados en sus tres reparticiones más importantes, criticaron la eventual decisión del Gobierno de permitirle a las billeteras virtuales (comenzando por Mercado Pago) la posibilidad de abrir cuentas sueldo y recibir el pago de los salarios de los trabajadores en relación de dependencia.

Las entidades emitieron un comunicado conjunto, firmado por la ABA (Asociación de Bancos de la Argentina, que agrupa a las entidades de capital extranjero), ADEBA (la Asociación de Bancos Argentinos, que nuclea a las entidades de capital nacional y representa a la banca privada local en el país) y la Asociación Bancos Públicos y Privados Argentinos (ABAPPRA, que nuclea a los bancos públicos, cooperativos y de capital mixto del país).

En el documento se exponen las críticas detalladas de la posibilidad de habilitar a las billeteras virtuales la apertura de las cuentas donde las empresas privadas derivan el pago de los salarios de sus trabajadores (en blanco), con argumentos como los siguientes:



Solo las entidades financieras pueden ofrecer seguridad y garantía absoluta a los fondos recibidos por los asalariados. Las billeteras virtuales no pueden ofrecer ese nivel de seguridad, transparencia e integridad técnica.

Los bancos están sujetos a regulación prudencial (local —BCRA— e internacional —Basilea—) y a la supervisión del BCRA, operan en el marco de la Red de Seguridad Financiera y aportan a un sistema de garantía de depósitos. Además, los directivos y entidades financieras son autorizados a ejercer sus roles por el BCRA a partir de una evaluación del cumplimiento de estándares de idoneidad técnica, económica y moral. Casos recientes como Wenance o Sur Finanzas ponen de manifiesto la importancia de la autorización previa y supervisión posterior y continua por parte del BCRA.

La experiencia en materia de pagos de salarios y jubilaciones es impecable. En las últimas tres décadas, ni un solo asalariado o jubilado tuvo pérdida o demora alguna sobre sus haberes, a pesar de las crisis por las que pasó la economía argentina (default, corralito, corralón, cepo, reperfilamiento, pandemia, etc.). El sistema demostró ser eficaz aún en las peores situaciones de estrés.

Cuando los fondos o depósitos de las personas se pasan del sistema financiero a las billeteras virtuales se reduce la capacidad de generar préstamos para la economía en su conjunto. Las billeteras concentran casi la totalidad de los fondos que reciben de sus clientes en Fondos Comunes de Inversión (FCI) —así lo publicitan— y, cuando esos fondos vuelven a los bancos, lo hacen como fondos institucionales, no aptos para préstamos a mediano y largo plazo.

El pago de salarios y jubilaciones por fuera del sistema bancario aumenta el volumen de captación de ahorro periférico, o ajeno al sistema formal y regulado, generando lo que se conoce como "banca en las sombras" o banca paralela.





Estos son algunos de los puntos que criticaron los bancos. Además, aseguraron qeu se trata de una posición de ventaja competitiva negativa para la economía argentina y reclaman la apertura de la tecnología de Mercado Libre para que pueda ser utilizada también por MODO. Esto, además del abandono del rompimiento de la verticalidad que la compañía de Galperin, les imponía a sus clientes comerciantes, siempre según MODO.