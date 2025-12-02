Se pierden casi 10.000 empleos privados por mes, ¿cuál es la situación en Salta?

De acuerdo a cifras desestacionalizadas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) desde que sumió Javier Milei, en noviembre del 2023, alrededor de 220.000 puestos de trabajo dejaron de existir. Aunque algunas provincias se vieron más afectadas que otras, sólamente dos lograron evitar la caída.

Entre los rubros que fueron más castigados, se destacan; la construcción debido al parate en la obra pública; y la industria que se vio afectada por una baja en la demanda y la apertura en las importanciones. Para entender esto último, basta solamente con ver el último informe del INDEC que señala que la capacidad instalada se encuentra en torno al 61,1%.

En estos dos sectores, el empleo cayó 62.741 (-14,3%) y 42.406 (-3,6%) respectivamente. También se registró un retroceso en el rubro de explotación de minas y canteras (-7%, con unos 6.600 empleos menos).