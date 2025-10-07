Con aviones hidrantes se combate el fuego en el norte de la provincia

Brigadistas y bomberos de la provincia junto al Servicio Nacional del Manejo del Fuego, combaten los focos ígneos registrados en Orán, Hipólito Yrigoyen y Colonia Santa Rosa.

El fuego afecta principalmente a sectores rurales, por lo cual se han desplegado 30 combatientes de las Brigadas Nacionales Centro y NEA a los que se sumó una nueva aeronave turbohélice con hidrante para intensificar los trabajos planificados para la extinción de los focos ígneos.

Actualmente, se trabaja con tres medios aéreos, dos aviones hidrantes turbohélice de más de 3000 litros y un avión observador, junto a la totalidad de los integrantes de la Brigada Forestal de la provincia y Bomberos Voluntarios equipados con vehículos livianos, camionetas con ataque rápido, autobombas forestales, camiones cisterna y maquinaria pesada.

La baja en la temperatura registrada ayer, permitió avanzar con las acciones de combate, mientras que hoy se trabajó con una topadora.