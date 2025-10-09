Elecciones: Juan Carlos Romero dijo que apoya a Flavia Royón para el senado

En la cuenta regresiva para las elecciones nacionales 2025, el actual senador nacional Juan Carlos Romero destacó la lista ”Primero los Salteños”, resaltando no solo su propuesta de defender los intereses de la provincia, sino que también ponderó a la candidata Flavia Royón por sus capacidades.

Así lo remarcó en una charla que mantuvo con Radio Salta, donde primeramente analizó el escenario político como electoral, espetando que “el tema de fondo del país, el de la grieta, no es el de las diferencias de cómo gobernar, sino de qué país cada uno defiende”.

A esto consideró que, tras las elecciones, las Cámaras del Congreso Nacional “van a tener gran preponderancia de los gobernadores, se viene el tiempo de los gobernadores, desde el Gobierno cometieron errores políticos y los gobernadores van a ir en el sentido de la autodefensa, que es algo válido”.

Fue en este punto donde subrayó como positiva la improta del Gobierno de Salta “de anteponer la defensa de la provincia, algo que yo vengo haciendo desde la época de Alfonsín, los ataques del centralismo siempre hubo pero hay que saber defenderse y pelear”.

Dicho esto, Romero declaró que la lista Primero los Salteños es buena, como también que “conozco a Flavia Royón, es absolutamente solvente para discutir y debatir”, resaltando también su criterio de “defender la provincia discutiendo lo que es de Salta, entonces es una propuesta muy razonable”.