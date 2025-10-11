Un canto que vuelve: Sáenz inauguró el anfiteatro “Las Voces de Orán”

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó la inauguración del nuevo anfiteatro “Las Voces de Orán”, un espacio cultural emplazado en el Cerro Aladelta, en homenaje al emblemático conjunto folclórico salteño que marcó generaciones con su música y su identidad norteña.

Rodeado de árboles y con una vista panorámica privilegiada, el nuevo anfiteatro fue diseñado como un punto de encuentro para la música, las guitarreadas y los espectáculos al aire libre, integrando naturaleza, arte y turismo en un solo lugar.

El nombre del espacio rinde homenaje a Las Voces de Orán y a su fundador, Federico Córdoba, fallecido recientemente. Durante el acto, se descubrió una placa con la leyenda “Bajo tu cielo estaré, Salta, cuna de mi ser…”, en honor al grupo y a su legado en la cultura popular.

“Como gobernador siento un enorme orgullo por los artistas que nos representan; el folclore une a los salteños y este lugar es una manera de celebrarlo”, expresó Sáenz. “Lo único que quiero es que mi provincia crezca, y eso se logra entre todos”, agregó.

En el acto estuvieron presentes los actuales integrantes del conjunto —Ricardo Córdoba, René “Mocho” Flores y Nicolás Verón—, quienes recibieron placas de reconocimiento y agradecieron el homenaje a su trayectoria. Ricardo Córdoba, hijo del recordado fundador, destacó el valor simbólico del homenaje y la emoción de ver a su padre inmortalizado en un espacio cultural.

El presidente de Teleférico Salta, Ángel Causarano, destacó que el nuevo anfiteatro “no solo reafirma el compromiso de la provincia con su cultura y su gente, sino que ofrece un espacio para el encuentro, la música y la proyección del turismo”.

Del acto participaron reconocidos artistas salteños como El Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Ahyre, Mariana Carrizo y Guitarreros, junto a funcionarios provinciales y municipales, en una jornada que unió música, identidad y emoción.