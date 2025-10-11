Becas Progresar octubre: Fechas de cobro y cómo reclamar si no te acreditaron el pago

Durante octubre de 2025, los estudiantes que forman parte del programa Becas Progresar recibirán el pago mensual establecido por el Ministerio de Capital Humano y la ANSES, siempre que cumplan con los requisitos vigentes.

El organismo previsional confirmó que el calendario de cobro se desarrollará entre el lunes 13 y el viernes 17 de octubre, de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

Calendario de pago de Becas Progresar – Octubre 2025

DNI terminados en 0 y 1: lunes 13 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: martes 14 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 16 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 17 de octubre

El pago corresponde únicamente a los estudiantes activos que no hayan sido dados de baja recientemente y que mantengan la regularidad académica exigida por el programa.

Por qué pueden no pagarte la Beca Progresar

Entre los motivos más frecuentes de rechazo o suspensión del pago se encuentran:

Falta de actualización de datos personales o académicos.

No cumplir con la condición de alumno regular.

Superar el límite de edad permitido para la línea de beca solicitada.

Incompatibilidad con otros beneficios estatales.

Irregularidades detectadas en la información declarada.

Desde el programa recordaron que los estudiantes deben mantener actualizados sus datos en Mi Argentina y en la plataforma Progresar, especialmente al inicio de cada ciclo lectivo.

Cómo hacer el reclamo si no se acreditó el pago

En caso de que el beneficio no se haya acreditado o figure como rechazado, los titulares pueden iniciar un reclamo formal dentro de los 15 días hábiles administrativos posteriores a la publicación de los resultados.

Pasos para realizar el reclamo:

Ingresar a la plataforma oficial del Programa Progresar.

Acceder con los datos personales a través de Mi Argentina.

Seleccionar la opción “Solicitar revisión”.

Completar el formulario de reclamo con la información requerida y el motivo de la solicitud.

Desde ANSES recomendaron verificar previamente el estado de la beca en el portal oficial, para evitar demoras o rechazos por errores en la carga de datos.